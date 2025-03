сегодня



Новое видео WARBRINGER



Through A Glass, Darkly, новое видео WARBRINGER, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из выходящего 14 марта на Napalm Records альбома Wrath And Ruin:



CD1



01. The Sword And The Cross

02. A Better World

03. Neuromancer

04. The Jackhammer

05. Through A Glass, Darkly

06. Strike From The Sky

07. Cage Of Air

08. The Last of My Kind



CD 2



01. Firepower Kills (Live in Budapest, Hungary - April 7th, 2023)

02. The Black Hand Reaches Out (Live in Budapest, Hungary - April 7th, 2023)

03. Crushed Beneath The Tracks (Live in Nantes, France - April 20th, 2023)

04. Living Weapon (Live in Budapest, Hungary - April 7th, 2023)

05. Woe To The Vanquished (Live in Budapest, Hungary - April 7th, 2023)

06. Living In A Whirlwind (Live in Budapest, Hungary - April 7th, 2023)

07. Guitar Solo/ Outer Reaches (Live in Nantes, France - April 20th, 2023)

08. Shellfire (Live in Munich, Germany - April 5th, 2023

09. Descending Blade (Live in Krakow, Poland - April 4th, 2023)

10. Hunter-Seeker (Live in Krakow, Poland - April 4th, 2023)

11. Defiance Of Fate (Live in Budapest, Hungary - April 7th, 2023)

12. Silhouettes (Live in Nantes, France - April 20th, 2023)

13. Remain Violent (Live in Budapest, Hungary - April 7th, 2023)

14. Combat Shock (Live in Budapest, Hungary - April 7th, 2023)

15. Total War (Live in Budapest, Hungary - April 7th, 2023) http://www.warbringermusic.com/







