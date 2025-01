сегодня



Новый альбом WARBRINGER выйдет весной



WARBRINGER выпустят новую работу, получившую название "Wrath And Ruin", 14 марта на Napalm Records. Видео на первый сингл из этого релиза, "A Better World", доступно для просмотра ниже:



CD1



01. The Sword And The Cross

02. A Better World

03. Neuromancer

04. The Jackhammer

05. Through A Glass, Darkly

06. Strike From The Sky

07. Cage Of Air

08. The Last of My Kind



CD 2



01. Firepower Kills (Live in Budapest, Hungary - April 7th, 2023)

02. The Black Hand Reaches Out (Live in Budapest, Hungary - April 7th, 2023)

03. Crushed Beneath The Tracks (Live in Nantes, France - April 20th, 2023)

04. Living Weapon (Live in Budapest, Hungary - April 7th, 2023)

05. Woe To The Vanquished (Live in Budapest, Hungary - April 7th, 2023)

06. Living In A Whirlwind (Live in Budapest, Hungary - April 7th, 2023)

07. Guitar Solo/ Outer Reaches (Live in Nantes, France - April 20th, 2023)

08. Shellfire (Live in Munich, Germany - April 5th, 2023

09. Descending Blade (Live in Krakow, Poland - April 4th, 2023)

10. Hunter-Seeker (Live in Krakow, Poland - April 4th, 2023)

11. Defiance Of Fate (Live in Budapest, Hungary - April 7th, 2023)

12. Silhouettes (Live in Nantes, France - April 20th, 2023)

13. Remain Violent (Live in Budapest, Hungary - April 7th, 2023)

14. Combat Shock (Live in Budapest, Hungary - April 7th, 2023)

15. Total War (Live in Budapest, Hungary - April 7th, 2023)







