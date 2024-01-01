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*DON DOKKEN: «Сейчас нельзя хвалить буфера» 135
*Йе в BURZUM 46
*WINTERSUN закончили Time II 25
*Новая песня JUDAS PRIEST 24
*BECKY BALDWIN стала новым членом MERCYFUL FATE 22
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Warbringer

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25 янв 2024 : 		 Винилы WARBRINGER выйдут весной

24 дек 2023 : 		 Альбомы WARBRINGER на кассетах!

25 мар 2023 : 		 Новое видео WARBRINGER

12 сен 2022 : 		 Новое видео WARBRINGER

26 янв 2021 : 		 Видео с текстом от WARBRINGER

10 апр 2020 : 		 Видео с текстом от WARBRINGER

15 мар 2020 : 		 Новое видео WARBRINGER

3 мар 2020 : 		 Новый альбом WARBRINGER выйдет весной

26 сен 2019 : 		 Новая песня WARBRINGER

19 авг 2018 : 		 Видео с текстом от WARBRINGER

15 авг 2018 : 		 Новый сингл WARBRINGER выйдет летом

30 мар 2017 : 		 Новый альбом WARBRINGER доступен для прослушивания

20 мар 2017 : 		 Видео полного выступления WARBRINGER

11 мар 2017 : 		 Новое видео WARBRINGER

24 фев 2017 : 		 Новая песня WARBRINGER

20 янв 2017 : 		 Новое видео WARBRINGER

13 дек 2016 : 		 Новый альбом WARBRINGER выйдет весной

24 июн 2016 : 		 WARBRINGER на NAPALM RECORDS

27 фев 2015 : 		 Кавер-версия LED ZEPPELIN от WARBRINGER

15 май 2014 : 		 WARBRINGER теряют участников

6 ноя 2013 : 		 Новое видео WARBRINGER

29 окт 2013 : 		 Новый альбом WARBRINGER доступен для прослушивания

26 окт 2013 : 		 Новая песня WARBRINGER

17 сен 2013 : 		 Видео с текстом от WARBRINGER

6 сен 2013 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома WARBRINGER

31 июл 2013 : 		 Новый альбом WARBRINGER выйдет в октябре
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Винилы WARBRINGER выйдут весной



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Восьмого марта M-Theory Audio выпустит три альбома WARBRINGER — Waking Into Nightmares, Worlds Torn Asunder и IV: Empires Collapse! — на цветных винилах тиражом в 500 копий.

«Мы рады, что эти три альбома WARBRINGER переизданы на LP! Они были недоступны уже некоторое время, так что мы рады, что они снова доступны для всех вас, кто хочет пополнить свои коллекции. "Спасибо всем металхэдам, которые продолжают слушать наши записи — как всегда, слушайте их громко!».

WARBRINGER To Reissue Three Albums On Vinyl




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