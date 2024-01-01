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Винилы WARBRINGER выйдут весной



Восьмого марта M-Theory Audio выпустит три альбома WARBRINGER — Waking Into Nightmares, Worlds Torn Asunder и IV: Empires Collapse! — на цветных винилах тиражом в 500 копий.



«Мы рады, что эти три альбома WARBRINGER переизданы на LP! Они были недоступны уже некоторое время, так что мы рады, что они снова доступны для всех вас, кто хочет пополнить свои коллекции. "Спасибо всем металхэдам, которые продолжают слушать наши записи — как всегда, слушайте их громко!».







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