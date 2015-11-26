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Snowy Shaw

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26 янв 2021 : 		 SNOWY SHAW: «По песне в месяц!»

30 июл 2020 : 		 SNOWY SHAW выпускает биографию

1 апр 2018 : 		 Новое видео SNOWY SHAW

12 сен 2017 : 		 SNOWY SHAW, участники NILE, SEANCE на новом ЕР профессора палеонтологии

5 авг 2016 : 		 Новое видео SNOWY SHAW

24 май 2016 : 		 Новое видео SNOWY SHAW

7 янв 2015 : 		 Концертный релиз SNOWY SHAW выйдет в январе

1 ноя 2014 : 		 Новое видео SNOWY SHAW

28 окт 2014 : 		 SNOWY SHAW заключил сделку с EMP

9 сен 2014 : 		 Детали концертного релиза SNOWY SHAW

22 июл 2014 : 		 SNOWY SHAW выпускает сингл

20 янв 2013 : 		 SNOWY SHAW исполнил 'The Book Of Heavy Metal'

24 ноя 2012 : 		 SNOWY SHAW исполнил классику KING DIAMOND, DIMMU BORGIR

1 ноя 2012 : 		 Превью концерта SNOWY SHAW

13 окт 2012 : 		 Бывший гитарист KING DIAMOND выступит SNOWY SHAW

6 окт 2012 : 		 Гитарист MERCYFUL FATE выступит с SNOWY SHAW

16 авг 2012 : 		 Состав группы SNOWY SHAW

19 дек 2011 : 		 Название концертного релиза SNOWY SHAW

5 ноя 2011 : 		 Видео с выступления SNOWY SHAW

1 ноя 2011 : 		 Превью нового DVD SNOWY SHAW
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|||| 26 янв 2021

SNOWY SHAW: «По песне в месяц!»



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SNOWY SHAW объявил о планах выпуска по песне в месяц из нового альбома "This Is Heavy Metal, Plain & Simple" и двойного винила с бонусами к Рождеству. В записи материала в качестве гостей принимали участие музыканты, сотрудничавшие с MANOWAR, SAXON, OZZY OSBOURNE, KING DIAMOND, LIZZY BORDEN, SABATON, DEATH SS, HARDCORE SUPERSTAR, MERCYFUL FATE, SOILWORK, DREAM EVIL, ARCH ENEMY, TORCH, HAMMERFALL и DARK FUNERAL.

Первый трек, "Of Hell and Fire", доступен на различных цифровых платформах.

SNOWY SHAW To Release New Song Every Month For Entire Year




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