SNOWY SHAW: «По песне в месяц!»

SNOWY SHAW объявил о планах выпуска по песне в месяц из нового альбома "This Is Heavy Metal, Plain & Simple" и двойного винила с бонусами к Рождеству. В записи материала в качестве гостей принимали участие музыканты, сотрудничавшие с MANOWAR, SAXON, OZZY OSBOURNE, KING DIAMOND, LIZZY BORDEN, SABATON, DEATH SS, HARDCORE SUPERSTAR, MERCYFUL FATE, SOILWORK, DREAM EVIL, ARCH ENEMY, TORCH, HAMMERFALL и DARK FUNERAL.
Первый трек, "Of Hell and Fire", доступен на различных цифровых платформах.
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