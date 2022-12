сегодня



Вышел сборник SNOWY SHAW



SNOWY SHAW выпустил новый сборник, This Is Heavy Metal, Plain & Simple, который доступен на различных стриминг-платформах:



"Of Hell And Fire" (January) (feat. Scarlet)

"The Heydays" (February) (feat. Gus G & Thomas Vikström)

"We Are The Survivors" (March) (feat. Olof Mörck, Marc Lopes & Alicia Grimoir)

"Tell Me, Tell Me" (April) (feat. Erika)

"Metallicus Tinnitus Satanicus (The Devil's Orchestra)" (May) (feat. Chaq Mol, Hank Shermann & Steve Sylvester)

"Black Blood (This Is Not A Lovesong)" (June) (feat. Björn "Speed" Strid & Chris Amott)

"Gladitor" (July) (feat. Dan Dark & Michael Moon)

"We Sold Our Souls To Rock N' Roll, That Is Our Religion" (August) (feat. The Necro Spiritual Choir of Corpus Christi)

"Weekend Warriors" (September) (feat. Ralf Gyllenhammar, Jocke Berg & Martin Westerstrand)

"If I Was King For A Day" (October) (feat. Andy La Rocque & Hal Patino)

"Guitarmageddon" (November) (feat. Bill Hudson, Rob Marcello, Pär Hulkoff, Thobbe Englund, Ira Black, Kelly McLauchlin, Stefan Lindholm & Kosta Papazoglou)

"The End Of An Era" (December) (feat. The All-Star Choir)







+0 -0



просмотров: 169