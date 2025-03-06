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SNOWY SHAW будет играть ABBA



SNOWY SHAW сообщил, что стал новым членом трибьют группе ABBA — ABBA Vision.



«Доброе утро! Рано встал, чтобы выучить лайвсет для трибьют-группы ABBA, с которой я (о чудо!) принял предложение играть на барабанах вживую. Ни для кого не секрет, что я их фанат, и это действительно здорово — играть на ударных эти классические жемчужины и выжимать из них все, что можно. Примечание для себя: Просто нужно напомнить себе, чтобы я НЕ переигрывал и играл только из чистого энтузиазма и страсти. Имя? ABBA Vision, и первое выступление 22/3 в Konserthuset (Stora Salen) в Гетеборге, затем Карлстад, Хельсингборг и т.д. и т.п. Это будет так здорово и ново для меня. Жизнь хороша — если вы решили сделать ее хорошей!»





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