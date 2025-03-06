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*SLAYER сыграют BLACK SABBATH на финальном шоу BLACK SABBATH 206
*Новый альбом GARBAGE выйдет весной 47
*MIKE PORTNOY считает, что стал лучше как командный игрок пос... 40
*JIMMY PAGE против британского закона об ИИ 33
*OZZY OSBOURNE пошёл в качалку 23
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Snowy Shaw

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6 мар 2025 : 		 SNOWY SHAW будет играть ABBA

1 ноя 2023 : 		 Видео с текстом от SNOWY SHAW

22 окт 2023 : 		 Кавер-версия песни Дэвида Боуи от SNOWY SHAW

30 дек 2022 : 		 Вышел сборник SNOWY SHAW

19 окт 2022 : 		 Новая песня SNOWY SHAW

11 авг 2021 : 		 Новое видео SNOWY SHAW

24 май 2021 : 		 Новое видео BEN BLUTZUKKER с участием SNOWY SHOW

26 янв 2021 : 		 SNOWY SHAW: «По песне в месяц!»

30 июл 2020 : 		 SNOWY SHAW выпускает биографию

1 апр 2018 : 		 Новое видео SNOWY SHAW

12 сен 2017 : 		 SNOWY SHAW, участники NILE, SEANCE на новом ЕР профессора палеонтологии

5 авг 2016 : 		 Новое видео SNOWY SHAW

24 май 2016 : 		 Новое видео SNOWY SHAW

7 янв 2015 : 		 Концертный релиз SNOWY SHAW выйдет в январе

1 ноя 2014 : 		 Новое видео SNOWY SHAW

28 окт 2014 : 		 SNOWY SHAW заключил сделку с EMP

9 сен 2014 : 		 Детали концертного релиза SNOWY SHAW

22 июл 2014 : 		 SNOWY SHAW выпускает сингл

20 янв 2013 : 		 SNOWY SHAW исполнил 'The Book Of Heavy Metal'

24 ноя 2012 : 		 SNOWY SHAW исполнил классику KING DIAMOND, DIMMU BORGIR

1 ноя 2012 : 		 Превью концерта SNOWY SHAW

13 окт 2012 : 		 Бывший гитарист KING DIAMOND выступит SNOWY SHAW

6 окт 2012 : 		 Гитарист MERCYFUL FATE выступит с SNOWY SHAW

16 авг 2012 : 		 Состав группы SNOWY SHAW

19 дек 2011 : 		 Название концертного релиза SNOWY SHAW

5 ноя 2011 : 		 Видео с выступления SNOWY SHAW
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SNOWY SHAW будет играть ABBA



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SNOWY SHAW сообщил, что стал новым членом трибьют группе ABBA — ABBA Vision.

«Доброе утро! Рано встал, чтобы выучить лайвсет для трибьют-группы ABBA, с которой я (о чудо!) принял предложение играть на барабанах вживую. Ни для кого не секрет, что я их фанат, и это действительно здорово — играть на ударных эти классические жемчужины и выжимать из них все, что можно. Примечание для себя: Просто нужно напомнить себе, чтобы я НЕ переигрывал и играл только из чистого энтузиазма и страсти. Имя? ABBA Vision, и первое выступление 22/3 в Konserthuset (Stora Salen) в Гетеборге, затем Карлстад, Хельсингборг и т.д. и т.п. Это будет так здорово и ново для меня. Жизнь хороша — если вы решили сделать ее хорошей!»



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КомментарииСкрыть/показать 1 )

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6 мар 2025
L
LU---
гиперактивный чувак....во все стороны прёт его

просмотров: 169

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