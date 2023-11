сегодня



Видео с текстом от SNOWY SHAW



SNOWY SHAW опубликовал официальное видео с текстом к композиции If I Was King for a day



Вот история, которая послужила толчком к созданию именно этой песни. В 2017 году я написал для своего первого одноименного сольного альбома "White is the new black" песню "Family Feud", состоящую из 3 куплетов, и у меня возникла идея, чтобы King Diamond, Messiah и я "по-братски" разделили вокал, исполнив по одному куплету, а остальное спели вместе. King очень понравилась песня, и он сказал, что с удовольствием бы ее исполнил, но в тот момент время для него было неподходящим, и он сказал, что хотел бы сделать что-то вместе позже. Вместо этого я выпустил песню, в которой все голоса и инструменты исполнил сам, а затем альтернативную версию, в которой вокальные партии исполнили приглашенные звезды Joakim Brodén из Sabaton, Jake E из Amaranthe и Niklas Isfelt из Dream Evil.

Несколько лет спустя, во время темного пандемического 2021 года, я создал особую концепцию, в рамках которой я записывал и выпускал в цифровом виде по одному синглу в месяц, которые впоследствии были собраны на альбоме под названием "This Is Heavy Metal, plain & simple". Для создания этого альбома я пригласил огромное количество гостей, среди которых были мои кумиры юности, бывшие участники группы и друзья. Нет нужды говорить, что King Diamond был в списке моих желаний на первом месте, наряду с Кеном Хенсли и Дэном Маккаферти (которые, к сожалению, ушли из жизни, не дождавшись своего участия).



Я представил песню для King, но и в этот раз ему пришлось отказаться, поскольку (как он объяснил) на тот момент он уже 15 лет не выпускал нового альбома KD, и звукозаписывающая компания наверняка убьет его, если он появится на чьем-то чужом альбоме. Вполне справедливо, вполне понятная точка зрения, и я отказался от этой идеи.



Некоторое время спустя я смотрел какой-то старый фильм, когда услышал фразу: "Если бы я был королем на один день". Вот это да! Классная фраза, подумал я про себя, и тут же мои маленькие серые клеточки заработали... а что, если...?



Поэтому, основываясь только на этом названии, я написал песню и текст как дань уважения с забавным, на мой взгляд, уклоном. На мой слух, она получилась немного похожей на эпоху Fatal Portrait/Abigail, и поскольку у меня были гости для всех остальных треков на этом специальном альбоме, почему бы не сделать исключение для этого? Я подумал, что может быть идеальнее, чем пригласить в качестве гостей на эту песню одновременно Andy и Michael'a Denner'a?



Я обратился к ним обоим и представил свою идею с черновым миксом моей записи, и они оба согласились. Andy сделал свой фирменный сольный вклад в кратчайшие сроки (это несложно, ведь он владелец Sonic Train Studios), однако с Denner"ом было немного сложнее, у него в то время не было возможности записываться, да и времени в его распоряжении было немного, а у меня были сжатые сроки, так что, к сожалению, в итоге у него не было другого выбора, кроме как отказаться, и я в итоге использовал быстро записанные мной направляющие партии, чтобы продемонстрировать взаимозаменяемые фрагменты. Мне по-прежнему хотелось большего участия в партии King/Mercyful, поэтому я обратился к своему хорошему другу Hal Patino с просьбой перезаписать бас-гитару для этой партии, что он с радостью и быстро сделал.



Happy Ending & Happy Halloween!







+0 -0



просмотров: 256