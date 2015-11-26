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Vexed

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Страна
United KingdomВеликобритания
Стиль
-



29 янв 2021 : 		 VEXED на Napalm Records
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|||| сегодня

VEXED на Napalm Records



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Napalm Records объявил о подписании контракта в британской командой VEXED и планируют выпустить новую работу в этом году.

Видео на композицию "Elite", собравшее уже более 500 000 просмотров, в съёмках которого также принимал участие вокалист THY ART IS MURDER, доступно для просмотра ниже.

VEXED Sign Worldwide Record Deal With Napalm Records



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просмотров: 176

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