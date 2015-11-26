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VEXED на Napalm Records
Napalm Records объявил о подписании контракта в британской командой VEXED и планируют выпустить новую работу в этом году.
Видео на композицию "Elite", собравшее уже более 500 000 просмотров, в съёмках которого также принимал участие вокалист THY ART IS MURDER, доступно для просмотра ниже.
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