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Vexed

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Страна
United KingdomВеликобритания
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Новое видео VEXED



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“Misery", новое видео группы VEXED, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Culling Culture", выходящего 21 мая на Napalm Records в следующих вариантах:

- 1-CD Digipak
- 1-LP Gatefold Vinyl (Black)
- 1-LP Gatefold Vinyl (Orange transparent, strictly limited to 100 copies)
- 1-CD Digipak + T-Shirt Bundle
- Digital Album

Трек-лист:

"Ignorant"
"Hideous"
"Fake"
"Epiphany"
"Misery"
"Narcissist"
"Weaponise"
"Purity"
"Drift"
"Aurora"
"Lazarus"

VEXED Release Music Video For New Single "Misery"



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