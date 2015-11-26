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Новое видео VEXED



“Misery", новое видео группы VEXED, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Culling Culture", выходящего 21 мая на Napalm Records в следующих вариантах:



- 1-CD Digipak

- 1-LP Gatefold Vinyl (Black)

- 1-LP Gatefold Vinyl (Orange transparent, strictly limited to 100 copies)

- 1-CD Digipak + T-Shirt Bundle

- Digital Album



Трек-лист:



"Ignorant"

"Hideous"

"Fake"

"Epiphany"

"Misery"

"Narcissist"

"Weaponise"

"Purity"

"Drift"

"Aurora"

"Lazarus"

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