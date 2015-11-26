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Vexed

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Страна
United KingdomВеликобритания
Стиль
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Обучающее видео от VEXED



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VEXED опубликовали обучающее видео на "Hideous". Эта песня взята из альбома Culling Culture, выходящего 21 мая на Napalm Records в следующих вариантах:

- 1-CD Digipak
- 1-LP Gatefold Vinyl (Black)
- 1-LP Gatefold Vinyl (Orange transparent, strictly limited to 100 copies)
- 1-CD Digipak + T-Shirt Bundle
- Digital Album

Трек-лист:

"Ignorant"
"Hideous"
"Fake"
"Epiphany"
"Misery"
"Narcissist"
"Weaponise"
"Purity"
"Drift"
"Aurora"
"Lazarus"

VEXED - Guitar Playthrough Video For "Hideous" Available



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