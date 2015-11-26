Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register

Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Новое видео HELLOWEEN 55
*Бывший гитарист MANOWAR: «Если люди не будут и дальше платит... 42
*BLAZE BAYLEY: «Было бы забавно провести концерт IRON MAIDEN ... 32
*Вокалистка EVANESCENCE: «Из нас хотели сделать LINKIN PARK с... 29
*SERJ TANKIAN: «Все выдохнули с уходом Трампа» 20
[= ||| все новости группы



*

Vexed

*
Страна
United KingdomВеликобритания
Стиль
-
| - |

|||| сегодня

Обучающее видео от VEXED



*
zoom
*
* *
VEXED опубликовали обучающее видео на песню “Epiphany". Эта песня взята из альбома Culling Culture, выходящего 21 мая на Napalm Records в следующих вариантах:

- 1-CD Digipak
- 1-LP Gatefold Vinyl (Black)
- 1-LP Gatefold Vinyl (Orange transparent, strictly limited to 100 copies)
- 1-CD Digipak + T-Shirt Bundle
- Digital Album

Трек-лист:

"Ignorant"
"Hideous"
"Fake"
"Epiphany"
"Misery"
"Narcissist"
"Weaponise"
"Purity"
"Drift"
"Aurora"
"Lazarus"

VEXED Release "Epiphany" Drum Playthrough Video



Like!+0Dislike!-1


КомментарииСкрыть/показать

Сообщений нет



Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).


просмотров: 181

||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2021 © Russian Darkside e-Zine.   Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом