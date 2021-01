сегодня



MAX CAVALERA собрал GO AHEAD AND DIE



Nuclear Blast объявил о заключении контракта с группой GO AHEAD AND DIE, в состав которой входят вокалист/гитарист Max Cavalera (SOULFLY, CAVALERA CONSPIRACY, SEPULTURA), его сын, гитарист/басист, Igor Amadeus Cavalera, а также Zach Coleman на ударных. GO AHEAD AND DIE смешивает в своём звучании элементы дэта, трэша и влияние раннего CELTIC FROST с панк-подходом.







