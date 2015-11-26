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MAX CAVALERA собрал GO AHEAD AND DIE
Nuclear Blast объявил о заключении контракта с группой GO AHEAD AND DIE, в состав которой входят вокалист/гитарист Max Cavalera (SOULFLY, CAVALERA CONSPIRACY, SEPULTURA), его сын, гитарист/басист, Igor Amadeus Cavalera, а также Zach Coleman на ударных. GO AHEAD AND DIE смешивает в своём звучании элементы дэта, трэша и влияние раннего CELTIC FROST с панк-подходом. |
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rassol
smolet18-02-44
Kliops144
Zoran9999
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