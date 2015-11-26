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Go Ahead and Die

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MAX CAVALERA собрал GO AHEAD AND DIE



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Nuclear Blast объявил о заключении контракта с группой GO AHEAD AND DIE, в состав которой входят вокалист/гитарист Max Cavalera (SOULFLY, CAVALERA CONSPIRACY, SEPULTURA), его сын, гитарист/басист, Igor Amadeus Cavalera, а также Zach Coleman на ударных. GO AHEAD AND DIE смешивает в своём звучании элементы дэта, трэша и влияние раннего CELTIC FROST с панк-подходом.

MAX CAVALERA Launches New Band GO AHEAD AND DIE, Signs With NUCLEAR BLAST



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КомментарииСкрыть/показать 4 )

rassol


31 янв 2021, 13:56		Нахера? А главное, зачем?

smolet18-02-44


31 янв 2021, 14:10		Зачем это второй вопрос, главное, - оцените какая преемственность у детей Кавалер. Все в металле! Видать хороший пример подавали/подают родители, что дети хотят быть похожими на них.

Kliops144


31 янв 2021, 14:35		А чего второго сынку на кастрюли не взял?

Zoran9999


31 янв 2021, 15:05		,,,,да им там делать нехера, - или наркота или вот, шуметь типо! Эт нот боди бизнесь....


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