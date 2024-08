сегодня



Концертный релиз GO AHEAD AND DIE выйдет осенью



GO AHEAD AND DIE выпустят концертную запись, Better Dead Than Mainstream: Live At The Marquee Theater, 13 сентября на Nuclear Blast. Ее основу составляет запись выступления 25 сентября 2021 года.



Max: «Для меня поразительно, что изоляция позволила нам с Igor сделать такой брутальный альбом! Та пора дала нам ясное представление о пагубных социальных проблемах, поскольку авторитарное правление проявлялось в агрессивных формах. Это настоящий живой альбом, без всяких наложений. Он такой же брутальный, как и пандемия!».



Трек-лист:



"Truckload Full of Bodies" (Live at the Marquee Theater, Tempe, 2021)

"Toxic Freedom" (Live at the Marquee Theater, Tempe, 2021)

"I.C.E. Cage" (Live at the Marquee Theater, Tempe, 2021)

"Isolated / Desolated" (Live at the Marquee Theater, Tempe, 2021)

"Prophet's Prey" (Live at the Marquee Theater, Tempe, 2021)

"Punisher" (Live at the Marquee Theater, Tempe, 2021)

"El Cuco" (Live at the Marquee Theater, Tempe, 2021)

"G.A.A.D." (Live at the Marquee Theater, Tempe, 2021)

"Worth Less Than Piss" (Live at the Marquee Theater, Tempe, 2021)

"(In The) Slaughterline" (Live at the Marquee Theater, Tempe, 2021)







