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Go Ahead and Die

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Страна
BrazilБразилия
Стиль
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Новая песня GO AHEAD AND DIE



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"Truckload Full Of Bodies", новая песня группы GO AHEAD AND DIE, в состав которой входят Max Cavalera (SOULFLY, CAVALERA CONSPIRACY, SEPULTURA), его сын Igor Amadeus Cavalera и Zach Coleman, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "Go Ahead And Die", выход которого запланирован на 11 июня на Nuclear Blast:

01. Truckload Full Of Bodies

02. Toxic Freedom

03. I.C.E. Cage

04. Isolated/Desolated

05. Prophet's Prey

06. Punisher

07. El Cuco

08. G.A.A.D.

09. Worth Less Than Piss

10. (In The) Slaughterline

11. Roadkill

MAX CAVALERA's GO AHEAD AND DIE Releases First Single, 'Truckload Full Of Bodies'





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