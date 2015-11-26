Новая песня GO AHEAD AND DIE

"Truckload Full Of Bodies", новая песня группы GO AHEAD AND DIE, в состав которой входят Max Cavalera (SOULFLY, CAVALERA CONSPIRACY, SEPULTURA), его сын Igor Amadeus Cavalera и Zach Coleman, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "Go Ahead And Die", выход которого запланирован на 11 июня на Nuclear Blast:
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