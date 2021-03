Новая песня GO AHEAD AND DIE

сегодня



"Truckload Full Of Bodies", новая песня группы GO AHEAD AND DIE, в состав которой входят Max Cavalera (SOULFLY, CAVALERA CONSPIRACY, SEPULTURA), его сын Igor Amadeus Cavalera и Zach Coleman, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "Go Ahead And Die", выход которого запланирован на 11 июня на Nuclear Blast:



01. Truckload Full Of Bodies



02. Toxic Freedom



03. I.C.E. Cage



04. Isolated/Desolated



05. Prophet's Prey



06. Punisher



07. El Cuco



08. G.A.A.D.



09. Worth Less Than Piss



10. (In The) Slaughterline



11. Roadkill













