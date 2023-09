сегодня



Новое видео GO AHEAD AND DIE



"Desert Carnage", новое видео GO AHEAD AND DIE, в состав которой входят Max Cavalera (SOULFLY, CAVALERA CONSPIRACY, SEPULTURA), его сын Igor Amadeus Cavalera и Zach Coleman, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома Unhealthy Mechanisms, выход которого намечен на 20 октября на Nuclear Blast Records.



"Desert Carnage"

"Split Scalp"

"Tumors"

"Drug-O-Cop"

"No Easy Way Out"

"M.D.A. (Most Dangerous Animal)"

"Chasm"

"Cyber Slavery"

"Blast Zone"

"Unhealthy Mechanisms"







+0 -0



просмотров: 103