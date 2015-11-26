Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register

Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Новое видео ADRIAN SMITH + RICHIE KOTZEN 322
*HANSI KÜRSCH ушёл из DEMONS & WIZARDS 164
*MARILYN MANSON обвинен в сексуальном насилии 155
*Соло BRIAN MAY назвали лучшим 25
*Лидер ACCEPT скучает по Peter'y Baltes'y 21
[= ||| все новости группы



*

Eisbrecher

*
| - |

|||| 4 фев 2021

Новое видео EISBRECHER



*
zoom
*
* *
"FAKK", новое видео EISBRECHER, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома "Liebe Macht Monster", выход которого намечен на 12 марта.




Like!+1Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Сообщений нет



Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).


просмотров: 174

||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2021 © Russian Darkside e-Zine.   Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом