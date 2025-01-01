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Новости
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*Вокалист HELLOWEEN: «Не собирался я в IRON MAIDEN» 30
*KATATONIA рассталась с гитаристом 27
*Барабанщик SYSTEM OF A DOWN: «Рад, что Трамп стал президенто... 24
*STEVE HARRIS: «Пол Ди'Анно называл меня Гитлером» 19
*Клавишник DREAM THEATER: «Mike привнес новую энергию» 18
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Eisbrecher

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19 мар 2025 : 		 Новая песня EISBRECHER

28 фев 2025 : 		 Новое видео EISBRECHER

24 янв 2025 : 		 Новая песня EISBRECHER

29 ноя 2024 : 		 Новое видео EISBRECHER

22 ноя 2024 : 		 Новое видео EISBRECHER

15 июл 2023 : 		 Видео с текстом от EISBRECHER

27 фев 2021 : 		 Новое видео EISBRECHER

4 фев 2021 : 		 Новое видео EISBRECHER

14 авг 2017 : 		 Новое видео EISBRECHER

24 янв 2015 : 		 Новый альбом EISBRECHER доступен для прослушивания

3 сен 2012 : 		 Новое видео EISBRECHER

26 фев 2012 : 		 Новое видео EISBRECHER

20 авг 2011 : 		 EISBRECHER откладывают выход нового альбома

19 фев 2010 : 		 Новый альбом EISBRECHER выйдет в апреле

5 окт 2006 : 		 Новый альбом EISBRECHER в октябре
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|||| сегодня

Новая песня EISBRECHER



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Waffen Waffen Waffen, новая песня EISBRECHER, доступна для прослушивания ниже.




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