Видео с текстом от EISBRECHER



EISBRECHER представили официальное видео с текстом к композиции Wir sind Gold, которая будет включена в сборник „Es bleibt kalt°! (2003-2023)“, доступный в цифровом варианте, на 2CD, на 2LP с 18 августа:



CD1:



1 Mein Blut

2 Eiszeit

3 Schwarze Witwe - 2018

4 This is Deutsch

5 Ohne Dich

6 Amok

7 Vergissmeinnicht

8 Augen unter Null

9 Böse Mädchen

10 Eisbrecher - 2013

11 Leider

12 Herzdieb

13 Verrückt

14 Die Engel

15 Herz aus Eis

16 Kein Mitleid

17 Heilig

18 Herz steht still

19 Miststück 2012

20 Anfang



CD2:



1 1000 Narben

2 Sturmfahrt

3 FAKK

4 Zwischen uns

5 Was ist hier los?

6 Freiflug

7 Volle Kraft voraus

8 Im Guten Im Bösen

9 In einem Boot

10 Kontrollverlust

11 Rot wie die Liebe

12 Eisbär

13 Noch zu retten

14 Anna Lassmichrein Lassmichraus

15 Liebe Macht Monster

16 Schock

17 Automat

18 Out of the Dark

19 Himmel

20 Wir sind Gold







