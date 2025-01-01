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*Видео с текстом от DESTINITY 418
*Умер Джон Сайкс 148
*LORRAINE LEWIS мутит с OnlyFans и хочет вернуть FEMME FATALE 46
*MICHAEL SCHENKER: «Мне нравится выбирать те ноты, которые я ... 39
*MARKO HIETALA: «Я пожалел об уходе из NIGHTWISH, когда ещё с... 39
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Eisbrecher

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24 янв 2025 : 		 Новая песня EISBRECHER

29 ноя 2024 : 		 Новое видео EISBRECHER

22 ноя 2024 : 		 Новое видео EISBRECHER

15 июл 2023 : 		 Видео с текстом от EISBRECHER

27 фев 2021 : 		 Новое видео EISBRECHER

4 фев 2021 : 		 Новое видео EISBRECHER

14 авг 2017 : 		 Новое видео EISBRECHER

24 янв 2015 : 		 Новый альбом EISBRECHER доступен для прослушивания

3 сен 2012 : 		 Новое видео EISBRECHER

26 фев 2012 : 		 Новое видео EISBRECHER

20 авг 2011 : 		 EISBRECHER откладывают выход нового альбома

19 фев 2010 : 		 Новый альбом EISBRECHER выйдет в апреле

5 окт 2006 : 		 Новый альбом EISBRECHER в октябре
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|||| 24 янв 2025

Новая песня EISBRECHER



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Kaltfront, новая песня EISBRECHER, доступна для прослушивания ниже.




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