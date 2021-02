4 фев 2021



TOMAS LINDBERG в LOCK UP



TOMAS LINDBERG вернулся в состав LOCK UP и записывает с командой альбом "The Dregs Of Hades", выход которого намечен на этот год на Listenable. Это будет первая пластинка для нового ударника Adam'a Jarvis'a (MISERY INDEX, PIG DESTROYER), пришедшего на смену Nick'y Barker'y.







