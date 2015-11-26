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все новости группы
Lock Up
Великобритания
Gothic Core
Grind Core
-
Myspace:
http://www.myspace.com/lockup
Facebook:
http://www.facebook.com/LockUpOfficial
2 май 2021
:
Новое видео LOCK UP
4 фев 2021
:
TOMAS LINDBERG в LOCK UP
7 май 2020
:
LOCK UP нашли ударника
23 апр 2020
:
NICK BARKER ушел из LOCK UP
20 апр 2017
:
Видео с текстом от LOCK UP
7 апр 2017
:
Новый альбом LOCK UP доступен для прослушивания
24 янв 2017
:
Новая песня LOCK UP
9 дек 2016
:
Новая песня LOCK UP
9 окт 2015
:
LOCK UP отправятся в студию в ноябре
27 ноя 2014
:
Официальное заявление LOCK UP
25 ноя 2014
:
LOCK UP сменили вокалиста
13 июн 2014
:
Барабанщик LOCK UP в необычном проекте: видео
12 май 2014
:
Барабанщик LOCK UP в необычном проекте
9 янв 2014
:
LOCK UP о новых песнях
5 июл 2012
:
Профессиональное видео полного выступления LOCK UP
8 мар 2012
:
Новое видео LOCK UP
11 фев 2012
:
Видео с выступления LOCK UP
20 янв 2012
:
SHANE EMBURY пропустит тур, DAN LILKER заменит его в LOCK UP
28 июн 2011
:
Семплы нового альбома LOCK UP
7 июн 2011
:
Трейлер нового альбома LOCK UP
2 июн 2011
:
Новая песня LOCK UP
20 май 2011
:
Участники CARCASS, HYPOCRISY на новом альбоме LOCK UP
28 апр 2011
:
Детали нового альбома LOCK UP
10 янв 2011
:
Название нового альбома LOCK UP
3 дек 2010
:
Новая песня LOCK UP
27 янв 2010
:
Новый альбом LOCK UP в работе
8 янв 2010
:
LOCK UP работают над новым материалом
18 ноя 2001
:
Lock Up - Новый альбом
сегодня
Новое видео
LOCK UP
"Inside Cthulhu’s Eye", новое видео группы LOCK UP, доступно для просмотра ниже.
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Сообщений нет
Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).