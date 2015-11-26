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Lock Up

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2 май 2021 : 		 Новое видео LOCK UP

4 фев 2021 : 		 TOMAS LINDBERG в LOCK UP

7 май 2020 : 		 LOCK UP нашли ударника

23 апр 2020 : 		 NICK BARKER ушел из LOCK UP

20 апр 2017 : 		 Видео с текстом от LOCK UP

7 апр 2017 : 		 Новый альбом LOCK UP доступен для прослушивания

24 янв 2017 : 		 Новая песня LOCK UP

9 дек 2016 : 		 Новая песня LOCK UP

9 окт 2015 : 		 LOCK UP отправятся в студию в ноябре

27 ноя 2014 : 		 Официальное заявление LOCK UP

25 ноя 2014 : 		 LOCK UP сменили вокалиста

13 июн 2014 : 		 Барабанщик LOCK UP в необычном проекте: видео

12 май 2014 : 		 Барабанщик LOCK UP в необычном проекте

9 янв 2014 : 		 LOCK UP о новых песнях

5 июл 2012 : 		 Профессиональное видео полного выступления LOCK UP

8 мар 2012 : 		 Новое видео LOCK UP

11 фев 2012 : 		 Видео с выступления LOCK UP

20 янв 2012 : 		 SHANE EMBURY пропустит тур, DAN LILKER заменит его в LOCK UP

28 июн 2011 : 		 Семплы нового альбома LOCK UP

7 июн 2011 : 		 Трейлер нового альбома LOCK UP

2 июн 2011 : 		 Новая песня LOCK UP

20 май 2011 : 		 Участники CARCASS, HYPOCRISY на новом альбоме LOCK UP

28 апр 2011 : 		 Детали нового альбома LOCK UP

10 янв 2011 : 		 Название нового альбома LOCK UP

3 дек 2010 : 		 Новая песня LOCK UP

27 янв 2010 : 		 Новый альбом LOCK UP в работе
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Новое видео LOCK UP



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"Inside Cthulhu’s Eye", новое видео группы LOCK UP, доступно для просмотра ниже.

LOCK UP Release Official Video For "Inside Cthulhu's Eye" Featuring AT THE GATES Singer TOMAS LINDBERG



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