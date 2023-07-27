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NICK BARKER страдает от почечной недостаточности



Nick Barker (LOCK UP, BRUJERIA, DIMMU BORGIR, CRADLE OF FILTH) страдает от почечной недостаточности. Brandi Campanile, запустившая сбор средств, написала:



«Nicholas Barker.... Если бы меня попросили написать что-нибудь, то это был бы список феноменальных высказываний, но я просто изложу самые очевидные, и это определённо не тот способ, в котором их хочется излагать: Потрясающий барабанщик... Да. Любящий отец.... О Боже, как этот человек любит своих дочерей! Потрясающий друг... просто охренеть... Человек готов отдать вам рубашку с себя, если вы в ней нуждаетесь. Всегда готов поддержать, сказать доброе слово и убедить, что ты замечательный. Даже если это что-то, что вы не хотите слышать, он скажет вам об этом с любовью, потому что он такой, какой есть. Своими выходками он всегда заставляет нас смеяться.



Он подарил нам всю свою жизнь в музыке, на сцене или в студии. Он дарит нам музыку, которая заставляет нас бушевать. Его достижения, безусловно, внушают благоговение!



Может быть, я необъективна, но как уж есть.



Но писать это заявление он не планировал.



Как многие заметили, ещё в 2022 году Nick был несколько раз экстренно отправлен в больницу... Несколько раз во время гастролей. Во время этих посещений было обнаружено, что его почки функционируют неправильно. Он старался продолжать заботиться о себе, не прекращая гастролей и музыкальной карьеры. Он посвятил ей всю свою жизнь вместе с дочками. Обе они — его кровь. К сожалению, всё это привело к тому, что почки полностью отказали. Он переживает это, как может, сам. Отдав так много себя своей музыке, нам, своим друзьям и поклонникам. Теперь он нуждается в нас, поскольку в настоящее время не может работать из-за графика диализа и сосредоточенности на своём здоровье».







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