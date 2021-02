сегодня



Тизер сольного альбома вокалиста SKULL FIST



Вокалист SKULL FIST ZACH SCHOTTLER двадцатого марта выпускает вторую сольную работу, получившую название Trouble On The Water — тизер доступен ниже:



"Ride On"

"Trouble On The Water"

"Freedom Is A One Horse Town"

"Wrecking Machine"

"Conceptual Crime"

"Hammer On"

"Lose Your Mind"

"Risk It All"







