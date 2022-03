сегодня



Новое видео SKULL FIST



"For the Last Time", новое видео SKULL FIST, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из альбома Paid In Full, выход которого намечен на 22 апреля:



"Paid In Full"

"Long Live The Fist"

"Crush Kill Destroy"

"Blackout"

"Madman"

"For The Last Time"

"Heavier than Metal"

"Warrior Of The North"







