сегодня



Трейлер нового альбома SKULL FIST



Atomic Fire опубликовали трейлер к новому альбому SKULL FIST Paid In Full, выход которого намечен на 22 апреля:



"Paid In Full"

"Long Live The Fist"

"Crush Kill Destroy"

"Blackout"

"Madman"

"For The Last Time"

"Heavier than Metal"

"Warrior Of The North"







