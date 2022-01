28 янв 2022



SKULL FIST на Atomic Fire Records



SKULL FIST заключили соглашение с Atomic Fire Records, на котором в апреле состоится релиз нового альбома.



Zach Schottler: «Я в восторге от этого. Мир и музыкальная индустрия чертовски нестабильны, поэтому приятно работать с кем-то, кто не думает о том, чтобы зарезать меня за пару баксов. Маркус и Флори - классные чуваки, и пока что остальные члены их команды искренне заинтересованы в музыке больше, чем в долларах. Это приятно видеть, так что давайте посмотрим».



Флориан Милц, менеджер лейбла Atomic Fire Records, добавляет. «Я давно знаю Zach'a и группу и работал с ними в прошлом. Я люблю их музыку и очень рад, что мы сможем выпустить новый альбом на Atomic Fire Records. The Fist is the law!»







