Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register

Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Гитарист SLAYER прикупил квартиру 27
*Фронтмен IRON MAIDEN заявил, что группа планирует исполнить ... 25
*METALLICA помогла уличному музыканту 21
*Умер Мит Лоуф 20
*TESTAMENT расстались с ударником 18
[= ||| все новости группы



*

Skull Fist

*



28 янв 2022 : 		 SKULL FIST на Atomic Fire Records

9 фев 2021 : 		 Тизер сольного альбома вокалиста SKULL FIST

16 сен 2020 : 		 SKULL FIST приступили к записи

10 май 2020 : 		 Новое видео от вокалиста SKULL FIST

28 окт 2018 : 		 Новое видео SKULL FIST

4 сен 2018 : 		 Трейлер нового альбома SKULL FIST

24 авг 2018 : 		 Новое видео SKULL FIST

13 авг 2018 : 		 Новый альбом SKULL FIST выйдет осенью

21 июл 2018 : 		 SKULL FIST завершили запись

28 июн 2018 : 		 SKULL FIST завершают работу над альбомом

18 дек 2017 : 		 Выход нового альбома SKULL FIST отложен

27 сен 2017 : 		 Новое видео вокалиста SKULL FIST

19 сен 2017 : 		 Видео с выступления SKULL FIST

22 авг 2017 : 		 Новая песня вокалиста SKULL FIST

12 июл 2017 : 		 Новое видео вокалиста SKULL FIST

20 авг 2016 : 		 Кавер-версия TOM PETTY & THE HEARTBREAKERS от SKULL FIST

19 авг 2016 : 		 ЕР вокалиста SKULL FIST доступен для прослушивания

16 фев 2015 : 		 Новое видео SKULL FIST

7 окт 2014 : 		 SKULL FIST нашли ударника

22 янв 2014 : 		 Новая песня SKULL FIST

25 дек 2013 : 		 Новая песня SKULL FIST

15 окт 2013 : 		 Новый альбом SKULL FIST выйдет в январе

12 май 2013 : 		 Вокалист SKULL FIST попал в больницу

27 сен 2011 : 		 Новое видео SKULL FIST
| - |

|||| 28 янв 2022

SKULL FIST на Atomic Fire Records



*
zoom
*
* *
SKULL FIST заключили соглашение с Atomic Fire Records, на котором в апреле состоится релиз нового альбома.

Zach Schottler: «Я в восторге от этого. Мир и музыкальная индустрия чертовски нестабильны, поэтому приятно работать с кем-то, кто не думает о том, чтобы зарезать меня за пару баксов. Маркус и Флори - классные чуваки, и пока что остальные члены их команды искренне заинтересованы в музыке больше, чем в долларах. Это приятно видеть, так что давайте посмотрим».

Флориан Милц, менеджер лейбла Atomic Fire Records, добавляет. «Я давно знаю Zach'a и группу и работал с ними в прошлом. Я люблю их музыку и очень рад, что мы сможем выпустить новый альбом на Atomic Fire Records. The Fist is the law!»

SKULL FIST Signs With Atomic Fire Records; New Album Due In April



Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Сообщений нет



Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).


просмотров: 133

||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2022 © Russian Darkside e-Zine.   Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом