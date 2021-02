сегодня



Концертное видео CONAN



CONAN опубликовали фрагмент из нового концертного релиза, "Live At Freak Valley", исполнение композиции “Hawk As Weapon”. Выход диска запланирован на 12 марта на Napalm Records, он будет доступен в следующих вариантах:



- 2 LP Gatefold Vinyl White / Black Marble (Napalm Records mailorder only) - strictly limited to 200

- 2 LP Gatefold Vinyl Grey

- 1 CD Jewelcase

- Digital album



Трек-лист:



"Gravity Chasm"

"Throne Of Fire"

"Thunderhoof"

"Battle In The Swamp"

"Hawk As Weapon"

"Satsumo"

"Foehammer"

"Total Conquest"

"Revengeance"







