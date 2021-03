сегодня



Концертное видео CONAN



CONAN опубликовали фрагмент из нового концертного релиза "Live At Freak Valley", а именно — исполнение композиции “Battle In The Swamp”. Выход диска состоялся 12 марта на Napalm Records, он доступен в следующих вариантах:



- 2 LP Gatefold Vinyl White / Black Marble (Napalm Records mailorder only) - strictly limited to 200

- 2 LP Gatefold Vinyl Grey

- 1 CD Jewelcase

- Digital album



Трек-лист:



"Gravity Chasm"

"Throne Of Fire"

"Thunderhoof"

"Battle In The Swamp"

"Hawk As Weapon"

"Satsumo"

"Foehammer"

"Total Conquest"

"Revengeance"







