Новое видео CONAN



“Levitation Hoax”, новое видео группы CONAN, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Evidence Of Immortality", релиз которого намечен на 19 августа на Napalm Records в следующих вариантах:



- Digisleeve

- 2LP Gatefold Black (ltd 300)

- 2LP Gatefold Marbled Clear/Black (ltd 300)

- 2LP Gatefold Glow In The Dark (Band exclusive)

- Cassette Tape Edition

- Album Cover Shirt & Digisleeve Bundle (European webstore only)

- Digital



Трек-лист:



"A Cleaved Head No Longer Plots"

"Levitation Hoax"

"Ritual Of Anonymity"

"Equilibrium Of Mankind"

"Righteous Alliance"

"Grief Sequence"







просмотров: 130