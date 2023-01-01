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Альбомы CONAN вышли на виниле



Группа CONAN опубликовала следующее сообщение:



«Мы очень рады снова выпустить "Horseback Battle Hammer" и "Blood Eagle". Оба альбома давно распроданы, и часто появляются в списках "любимых альбомов Conan", так что очень здорово дать возможность некоторым новичкам открыть их для себя!» http://www.hailconan.com/news/





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