×
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
Графика
Форум
Ссылки
Контакты
Вокалистка ARCH ENEMY: «Не кушайте животинку!»
103
DAVE MUSTAINE — о METALLICA: «Почему эти парни не хотят игра...
36
BIFF BYFORD: «Быть успешным в музыке — это как выиграть в ло...
18
JOE LYNN TURNER — о пандемии: «Правда выходит наружу»
15
TIM 'RIPPER' OWENS: «Когда люди говорят, что я не умею петь,...
14
Вокалист IN FLAMES — об альбоме THE HALO EFFECT: «Не слушал ...
13
GARY HOLT и CHARLIE BENANTE: «Лучший альбом METALLICA?»
13
Барабанщик PANTERA: «Чего вы ко мне цепляетесь?»
10
Видео с текстом от IN FLAMES
10
SCORPIONS набрали миллиард
9
Фраза, имя группы
Группы в стиле
Acoustic
Adult Oriented
Alternative
Ambient
Angry
Art
Atmospheric
Avantgarde
Battle
Black
Blues
Brutal
Christian
Classic
Country
Cyber
Dark
Death
Doom
Drone
Electro
Epic
Ethereal
Ethno
Extreme
Fantasy
Folk
Funk
Fusion
Future
Glam
Gore
Gothic
Grind
Grunge
Hard
Heavy
Horror
Indie
Industrial
Instrumental
J
Jazz
Math
Medieval
Melodic
Metal
Modern
Neo
Neoclassic
New
Noise
Nu
Pagan
Pop
Post
Power
Progressive
Psychedelic
Punk
Rap
Ritual
Rock
Ska
Sludge
Space
Speed
Stoner
Symphonic
Synth
Technical
Thrash
Trip
Viking
Acoustic
Ambient
Blues
Body Music
Classic
Core
Death'n'Roll
Electro
Ethno
Folk
Fusion
Gothic
Hard 'n' Heavy
Industrial
Instrumental
Jazz
Metal
Neoclassic
Noise
Pop
Punk
Rock
Visual Kei
Wave
Дата :
с
по
Вокалистка ARCH ENEMY: «Не кушайте животинку!»
103
DAVE MUSTAINE — о METALLICA: «Почему эти парни не хотят игра...
36
BIFF BYFORD: «Быть успешным в музыке — это как выиграть в ло...
18
JOE LYNN TURNER — о пандемии: «Правда выходит наружу»
15
TIM 'RIPPER' OWENS: «Когда люди говорят, что я не умею петь,...
14
все новости группы
Conan
Великобритания
Doom Metal
http://www.hailconan.com/news/
Myspace:
http://www.myspace.com/conandoomconan
Facebook:
https://www.facebook.com/pages/Conan/141296645922122?sk=wall&filter=2
18 фев 2023
:
Альбомы CONAN вышли на виниле
19 авг 2022
:
Видео с текстом от CONAN
15 июл 2022
:
Новое видео CONAN
15 июн 2022
:
Новое видео CONAN
1 ноя 2021
:
Новое видео CONAN
15 мар 2021
:
Концертное видео CONAN
10 фев 2021
:
Концертное видео CONAN
14 янв 2021
:
Концертное видео CONAN
3 сен 2018
:
Новое видео CONAN
14 авг 2018
:
MAX CAVALERA и CONAN исполняют FUDGE TUNNEL
29 июл 2018
:
Новая песня CONAN
18 июл 2018
:
Детали нового альбома CONAN
11 ноя 2017
:
Новый альбом CONAN выйдет весной
16 окт 2017
:
Демо от CONAN
27 фев 2017
:
Вокалист CONAN в DOS
6 фев 2016
:
Новое видео CONAN
15 дек 2015
:
Видео с текстом от CONAN
18 окт 2015
:
Новый альбом CONAN выйдет в январе
5 мар 2014
:
Новый альбом группы CONAN доступен для прослушивания.
17 фев 2014
:
Новое видео CONAN
12 фев 2014
:
Новый альбом CONAN выйдет в феврале
30 апр 2013
:
CONAN на NAPALM RECORDS
сегодня
Альбомы CONAN вышли на виниле
Группа CONAN опубликовала следующее сообщение:
«Мы очень рады снова выпустить "Horseback Battle Hammer" и "Blood Eagle". Оба альбома давно распроданы, и часто появляются в списках "любимых альбомов Conan", так что очень здорово дать возможность некоторым новичкам открыть их для себя!»
http://www.hailconan.com/news/
+0
-0
Комментарии могут добавлять только
зарегистрированные
пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через
социальные сети
(иконки вверху сайта).
Сообщений нет
просмотров: 98
1997-2023 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то
сообщите нам об этом
Новости
Новости СНГ
Видео
Концерты
Репортажи
Конкурсы
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
Графика
Кино
Литература
Ссылки
Форум
Блоги
Чат
[
]
Контакты
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).
Сообщений нет