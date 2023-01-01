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*Вокалистка ARCH ENEMY: «Не кушайте животинку!» 103
*DAVE MUSTAINE — о METALLICA: «Почему эти парни не хотят игра... 36
*BIFF BYFORD: «Быть успешным в музыке — это как выиграть в ло... 18
*JOE LYNN TURNER — о пандемии: «Правда выходит наружу» 15
*TIM 'RIPPER' OWENS: «Когда люди говорят, что я не умею петь,... 14
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*

Conan

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18 фев 2023 : 		 Альбомы CONAN вышли на виниле

19 авг 2022 : 		 Видео с текстом от CONAN

15 июл 2022 : 		 Новое видео CONAN

15 июн 2022 : 		 Новое видео CONAN

1 ноя 2021 : 		 Новое видео CONAN

15 мар 2021 : 		 Концертное видео CONAN

10 фев 2021 : 		 Концертное видео CONAN

14 янв 2021 : 		 Концертное видео CONAN

3 сен 2018 : 		 Новое видео CONAN

14 авг 2018 : 		 MAX CAVALERA и CONAN исполняют FUDGE TUNNEL

29 июл 2018 : 		 Новая песня CONAN

18 июл 2018 : 		 Детали нового альбома CONAN

11 ноя 2017 : 		 Новый альбом CONAN выйдет весной

16 окт 2017 : 		 Демо от CONAN

27 фев 2017 : 		 Вокалист CONAN в DOS

6 фев 2016 : 		 Новое видео CONAN

15 дек 2015 : 		 Видео с текстом от CONAN

18 окт 2015 : 		 Новый альбом CONAN выйдет в январе

5 мар 2014 : 		 Новый альбом группы CONAN доступен для прослушивания.

17 фев 2014 : 		 Новое видео CONAN

12 фев 2014 : 		 Новый альбом CONAN выйдет в феврале

30 апр 2013 : 		 CONAN на NAPALM RECORDS
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|||| сегодня

Альбомы CONAN вышли на виниле



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Группа CONAN опубликовала следующее сообщение:

«Мы очень рады снова выпустить "Horseback Battle Hammer" и "Blood Eagle". Оба альбома давно распроданы, и часто появляются в списках "любимых альбомов Conan", так что очень здорово дать возможность некоторым новичкам открыть их для себя!»



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