сегодня



Новое видео DRACONICON



“Edge Of Power”, новое видео итальянской пауэр-металл группы DRACONICON, доступно для просмотра ниже. Этот трек был записан в Miskatonic Recording Studio и Giuseppe Orlando’s Outersound Studio, за сведение и мастеринг отвечал Marco Mastrobuono (HOUR OF PENANCE, FLESHGOD APOCALYPSE, SHORES OF NULL and more) в Kick Recording Studio







+0 -1



просмотров: 233