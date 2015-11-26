Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register

Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*HANSI KÜRSCH ушёл из DEMONS & WIZARDS 188
*MARILYN MANSON обвинен в сексуальном насилии 158
*KERRY KING: «Алекси Лайхо был гитарным богом» 64
*GENE SIMMONS: «Молодёжь в ответе за убийство рок-музыки» 42
*THERION почти записали новый альбом 34
[= ||| все новости группы



*

Draconicon

*
| - |

|||| сегодня

Новое видео DRACONICON



*
zoom
*
* *
“Edge Of Power”, новое видео итальянской пауэр-металл группы DRACONICON, доступно для просмотра ниже. Этот трек был записан в Miskatonic Recording Studio и Giuseppe Orlando’s Outersound Studio, за сведение и мастеринг отвечал Marco Mastrobuono (HOUR OF PENANCE, FLESHGOD APOCALYPSE, SHORES OF NULL and more) в Kick Recording Studio




Like!+0Dislike!-1


КомментарииСкрыть/показать

Сообщений нет



Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).


просмотров: 233

||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2021 © Russian Darkside e-Zine.   Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом