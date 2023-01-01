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Новое видео DRACONICON



Thorns, новое видео DRACONICON, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома "Pestilence", выход которого намечен на 17 ноября на Inner Wound Recordings. https://www.draconicon.com/







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