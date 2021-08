сегодня



Новый альбом DRACONICON выйдет осенью



DRACONICON выпустят новую работу, получившую название Dark Side Of Magic, 22 октября на Beyond The Storm Productions:



"Principium Tenebris"

"Fiery Rage"

"Dark Side Of Magic"

"Blackfire"

"Draconis Theocracy"

"Edge Of Power"

"Monsters' Breakaway"

"Dusk Of A Hero"

"Darkspell"

"Necropotence"

"A Song Of Darkness And Light" (feat. Damna)

"Symphony Of Madness"







