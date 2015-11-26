Новое видео DRACONICON

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“Dark Side Of Magic”,новое видео итальянской пауэр-металл группы DRACONICON, доступно для просмотра ниже. Этот трек был записан в Miskatonic Recording Studio и Giuseppe Orlando’s Outersound Studio, за сведение и мастеринг отвечал Marco Mastrobuono (HOUR OF PENANCE, FLESHGOD APOCALYPSE, SHORES OF NULL and more) в Kick Recording Studio

DRACONICON Release Music Video For New Single вЂњDark Side Of MagicвЂќ



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