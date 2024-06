сегодня



"The Road To Victory", новая песня группы ISSA, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "Another World", выход которого состоялся седьмого июня:



1 Armed & Dangerous

2 All These Wild Nights

3 Only In The Dark

4 Never Sleep Alone

5 The Road To Victory

6 Another World

7 Kick Of Fire

8 Got A Hold On Me

9 A Second Life

10 The Hardest Fight

11 Lost & Lonely







