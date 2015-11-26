Кавер-версия DESIRELESS от SIRENIA

SIRENIA представили видео на собственное прочтение хита DESIRELESS “Voyage Voyage”. Этот трек взят из альбома "Riddles, Ruins & Revelations", выход которого запланирован на 12 февраля на Napalm Records.
Трек-лист:
01. Addiction No. 1
02. Towards An Early Grave
03. Into Infinity
04. Passing Seasons
05. We Come To Ruins
06. Downwards Spiral
07. Beneath The Midnight Sun
08. The Timeless Waning
09. December Snow
10. This Curse Of Mine
11. Voyage Voyage
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