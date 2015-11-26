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Sirenia

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11 фев 2021 : 		 Кавер-версия DESIRELESS от SIRENIA

3 фев 2021 : 		 Обучающее видео от SIRENIA

13 янв 2021 : 		 Новая песня SIRENIA

9 дек 2020 : 		 Новое видео SIRENIA

27 ноя 2018 : 		 Видео с текстом от SIRENIA

20 окт 2018 : 		 Новое видео SIRENIA

16 окт 2018 : 		 Обучающее видео от SIRENIA

3 окт 2018 : 		 SIRENIA опубликовали превью нового альбома

23 сен 2018 : 		 Видео с текстом от SIRENIA

15 авг 2018 : 		 Новый альбом SIRENIA выйдет осенью

1 май 2018 : 		 Новый альбом SIRENIA выйдет осенью

28 ноя 2016 : 		 Лидер SIRENIA: «Проблемы со здоровьем не позволили Ailyn продолжать»

12 ноя 2016 : 		 Новое видео SIRENIA

6 окт 2016 : 		 Видео с текстом от SIRENIA

12 сен 2016 : 		 Семплы новых песен SIRENIA

2 сен 2016 : 		 Трек-лист нового альбома SIRENIA

29 авг 2016 : 		 Новый альбом SIRENIA выйдет осенью

5 июл 2016 : 		 SIRENIA расстались с вокалисткой

23 апр 2015 : 		 Семплы новых песен SIRENIA

8 апр 2015 : 		 Новое видео SIRENIA

11 фев 2015 : 		 Новый альбом SIRENIA выйдет в мае

10 ноя 2014 : 		 По словам вокалистки SIRENIA, новый альбом «будет более мощным»

4 апр 2014 : 		 SIRENIA вернулись на NAPALM RECORDS

30 июл 2013 : 		 Онлайн-конференция SIRENIA

28 июн 2013 : 		 Видео с текстом от SIRENIA

25 июн 2013 : 		 SIRENIA - специальный гость фестиваля "АРИЯ Фест 2013"
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Кавер-версия DESIRELESS от SIRENIA



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SIRENIA представили видео на собственное прочтение хита DESIRELESS “Voyage Voyage”. Этот трек взят из альбома "Riddles, Ruins & Revelations", выход которого запланирован на 12 февраля на Napalm Records.

Трек-лист:

01. Addiction No. 1
02. Towards An Early Grave
03. Into Infinity
04. Passing Seasons
05. We Come To Ruins
06. Downwards Spiral
07. Beneath The Midnight Sun
08. The Timeless Waning
09. December Snow
10. This Curse Of Mine
11. Voyage Voyage

SIRENIA Release Cover of DESIRELESSвЂ™ вЂ80s Hit вЂњVoyage VoyageвЂќ; Music Video



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