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Кавер-версия DESIRELESS от SIRENIA



SIRENIA представили видео на собственное прочтение хита DESIRELESS “Voyage Voyage”. Этот трек взят из альбома "Riddles, Ruins & Revelations", выход которого запланирован на 12 февраля на Napalm Records.



Трек-лист:



01. Addiction No. 1

02. Towards An Early Grave

03. Into Infinity

04. Passing Seasons

05. We Come To Ruins

06. Downwards Spiral

07. Beneath The Midnight Sun

08. The Timeless Waning

09. December Snow

10. This Curse Of Mine

11. Voyage Voyage







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