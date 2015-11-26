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Sirenia

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15 мар 2021 : 		 Кавер-версия JOURNEY от гитариста SIRENIA

26 фев 2021 : 		 Обучающее видео от SIRENIA

11 фев 2021 : 		 Кавер-версия DESIRELESS от SIRENIA

3 фев 2021 : 		 Обучающее видео от SIRENIA

13 янв 2021 : 		 Новая песня SIRENIA

9 дек 2020 : 		 Новое видео SIRENIA

27 ноя 2018 : 		 Видео с текстом от SIRENIA

20 окт 2018 : 		 Новое видео SIRENIA

16 окт 2018 : 		 Обучающее видео от SIRENIA

3 окт 2018 : 		 SIRENIA опубликовали превью нового альбома

23 сен 2018 : 		 Видео с текстом от SIRENIA

15 авг 2018 : 		 Новый альбом SIRENIA выйдет осенью

1 май 2018 : 		 Новый альбом SIRENIA выйдет осенью

28 ноя 2016 : 		 Лидер SIRENIA: «Проблемы со здоровьем не позволили Ailyn продолжать»

12 ноя 2016 : 		 Новое видео SIRENIA

6 окт 2016 : 		 Видео с текстом от SIRENIA

12 сен 2016 : 		 Семплы новых песен SIRENIA

2 сен 2016 : 		 Трек-лист нового альбома SIRENIA

29 авг 2016 : 		 Новый альбом SIRENIA выйдет осенью

5 июл 2016 : 		 SIRENIA расстались с вокалисткой

23 апр 2015 : 		 Семплы новых песен SIRENIA

8 апр 2015 : 		 Новое видео SIRENIA

11 фев 2015 : 		 Новый альбом SIRENIA выйдет в мае

10 ноя 2014 : 		 По словам вокалистки SIRENIA, новый альбом «будет более мощным»

4 апр 2014 : 		 SIRENIA вернулись на NAPALM RECORDS

30 июл 2013 : 		 Онлайн-конференция SIRENIA
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|||| сегодня

Кавер-версия JOURNEY от гитариста SIRENIA



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Гитарист SIRENIA Nils Courbaron опубликовал собственное прочтение хита JOURNEY "Separate Ways (Worlds Apart)".



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