сегодня



Обучающее видео от SIRENIA



SIRENIA опубликовали обучающее видео на композицию "This Curse Is Mine", которая вошла в альбом "Riddles, Ruins & Revelations", выпущенный на Napalm Records.



Трек-лист:



01. Addiction No. 1

02. Towards An Early Grave

03. Into Infinity

04. Passing Seasons

05. We Come To Ruins

06. Downwards Spiral

07. Beneath The Midnight Sun

08. The Timeless Waning

09. December Snow

10. This Curse Of Mine

11. Voyage Voyage







+0 -1



просмотров: 321