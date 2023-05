25 май 2023



Новое видео SIRENIA



“Wintry Heart”, новое видео группы SIRENIA, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "1977", выходящего 26 мая на Napalm Records.



Трек-лист:



"Deadlight"

"Wintry Heart"

"Nomadic"

"The Setting Darkness"

"A Thousand Scars"

"Fading To The Deepest Black"

"Oceans Away"

"Dopamine"

"Delirium"

"Timeless Desolation"

"Twist In My Sobriety" (Bonus track)







