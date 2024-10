13 окт 2024



Финальный концерт ALLMAN BROTHERS BAND выйдет осенью



28 октября 2014 года ALLMAN BROTHERS BAND отыграли финальное шоу, которое состоялось в Beacon Theatre, New York City. Спустя ровно десять лет Peach Records выпустят ремастированную версию этой записи в цифровом варианте, а на трех-CD с 16-страничным буклетом она будет доступна с 22 ноября:



Disc 1:

"Little Martha"

"Mountain Jam"

"Don’t Want You No More"

"It’s Not My Cross To Bear"

"One Way Out"

"Good Morning Little School Girl"

"Midnight Rider"

"The High Cost Of Low Living"

"Hot ‘Lanta"

"Blue Sky"

"You Don’t Love Me"/ "Soul Serenade"/ "You Don’t Love Me"



Disc 2:

"Statesboro Blues"

"Ain’t Wasting Time"

"Black Hearted Woman"

"The Sky Is Crying"

"Dreams"

"Don’t Keep Me Wonderin’"

"In Memory Of Elizabeth Reed"

"JaMaBuBu"

"In Memory Of Elizabeth Reed" (reprise)



Disc 3:

"Melissa"

"Revival"

"Southbound"

"Mountain Jam Reprise"

"Will The Circle Be Unbroken"

"Mountain Jam Reprise 2"

"Whipping Post"

"Farewell Message"

"Trouble No More"







