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Sumo Cyco

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Новое видео SUMO CYCO



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"Bystander", новое видео группы SUMO CYCO, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Initiation", выходящего седьмого мая на Napalm Records. Продюсером материала был Kane Churko (Ozzy Osbourne, In This Moment, Papa Roach).

Трек-лист:

"Love You Wrong"
"Bystander"
"Vertigo"
"Bad News"
"No Surrender"
"M.I.A."
"Cyclone"
"Run With The Giants"
"Overdrive"
"Power & Control"
"This Dance Is Doomed"
"Awakened" (not available on standard digital version)

Canadian Alt-Metal Band SUMO CYCO To Release New Album Initiation



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КомментарииСкрыть/показать 2 )

xRReth


12 фев 2021, 13:10		Какие же они унылые. Только одна песня про Move mountains зашла, остальное жвачка

CosmicBear


12 фев 2021, 13:25		Ну, если звук выключить, то неплохая песня. Блонду приглашаю замутить какой-нибудь проект.


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