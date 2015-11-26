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Sumo Cyco

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Новое видео SUMO CYCO



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"Bad News", новое видео группы SUMO CYCO, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Initiation", выходящего седьмого мая на Napalm Records. Продюсером материала был Kane Churko (Ozzy Osbourne, In This Moment, Papa Roach).

Трек-лист:

"Love You Wrong"
"Bystander"
"Vertigo"
"Bad News"
"No Surrender"
"M.I.A."
"Cyclone"
"Run With The Giants"
"Overdrive"
"Power & Control"
"This Dance Is Doomed"
"Awakened" (not available on standard digital version)

SUMO CYCO Drop Eclectic, Timely New Single "Bad News"; Music Video



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