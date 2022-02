сегодня



Новое видео SUMO CYCO



SUMO CYCO опубликовали видео исполнения композиции "This Dance Is Doomed", взятой из альбома "Initiation".



Трек-лист:



“Love You Wrong”

“Bystander”

“Vertigo”

“Bad News”

“No Surrender”

“M.I.A.”

“Cyclone”

“Run With The Giants”

“Overdrive”

“Power & Control”

“This Dance Is Doomed”

“Awakened”

“New Jive”

“We Are The Nation”

“Sun Eater”







