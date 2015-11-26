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Sumo Cyco

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Новое видео SUMO CYCO



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“No Surrender”, новое видео группы SUMO CYCO, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Initiation", выходящего седьмого мая на Napalm Records. Продюсером материала был Kane Churko (Ozzy Osbourne, In This Moment, Papa Roach).

Трек-лист:

"Love You Wrong"
"Bystander"
"Vertigo"
"Bad News"
"No Surrender"
"M.I.A."
"Cyclone"
"Run With The Giants"
"Overdrive"
"Power & Control"
"This Dance Is Doomed"
"Awakened" (not available on standard digital version)

SUMO CYCO Release Striking New Anthem "No Surrender"; Music Video



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