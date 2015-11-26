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Necronomicon

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Видео с текстом от NECRONOMICON



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NECRONOMICON опубликовали обложку и трек-лист нового альбома The Final Chapter, выход которого намечен на 26 марта на El Puerto Records. Видео с текстом к "Wall Of Pain" доступно ниже, а трек-лист выглядит следующим образом:

"I Am The Violence"
"Give Me Fire"
"Pain"
"Purgatory"
"Burning The Fury"
"Spilling Blood"
"Selling Nightmares"
"Justice"
"The Devil's Tears"
"The Unnamed"
"Me Against You"
"Stormreaper"

NECRONOMICON Release Official Lyric Video For New Single



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