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*Гитарист THE HALO EFFECT: «Стриминг сделал музыку одноразово... 35
*Рокеры о смерти королевы Елизаветы II 32
*DAVE MUSTAINE — о DAVID'е ELLEFSON'е: «Парень, которого я зн... 20
*DAVID ELLEFSON считает, что Dave Mustaine всё ещё обижен на ... 18
*DAVE MUSTAINE заявил, что был альфа-самцом в METALLICA 15
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Necronomicon

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12 сен 2022 : 		 NECRONOMICON работают над новым материалом

31 дек 2021 : 		 Альбом NECRONOMICON выйдет на виниле

28 фев 2021 : 		 Видео с текстом от NECRONOMICON

12 фев 2021 : 		 Видео с текстом от NECRONOMICON

18 янв 2021 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома NECRONOMICON

28 авг 2018 : 		 Новое видео NECRONOMICON

5 сен 2016 : 		 NECRONOMICON на The LimeLight Records

4 сен 2013 : 		 Новое видео NECRONOMICON

10 апр 2012 : 		 NECRONOMICON представили нового гитариста

4 дек 2011 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома NECRONOMICON

10 ноя 2011 : 		 NECRONOMICON на Massacre Records

30 окт 2010 : 		 NECRONOMICON выпускают винил

14 сен 2010 : 		 NECRONOMICON работают над двойным альбомом
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|||| 12 сен 2022

NECRONOMICON работают над новым материалом



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NECRONOMICON сообщили, что активно записывают вот уже 11 по счету студийный альбом, за сведение и мастеринг которого будет отвечать Achim Köhler.

GermanyвЂ™s NECRONOMICON Recording New Album; European Tour Kicks Off This Month




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