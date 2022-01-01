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Гитарист THE HALO EFFECT: «Стриминг сделал музыку одноразово...
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Гитарист THE HALO EFFECT: «Стриминг сделал музыку одноразово...
35
Рокеры о смерти королевы Елизаветы II
32
DAVE MUSTAINE — о DAVID'е ELLEFSON'е: «Парень, которого я зн...
20
DAVID ELLEFSON считает, что Dave Mustaine всё ещё обижен на ...
18
DAVE MUSTAINE заявил, что был альфа-самцом в METALLICA
15
все новости группы
Necronomicon
Германия
Thrash Metal
http://www.necronomicon.eu
Myspace:
http://www.myspace.com/possessedbythrash
Facebook:
https://www.facebook.com/necronomiconofficial
12 сен 2022
:
NECRONOMICON работают над новым материалом
31 дек 2021
:
Альбом NECRONOMICON выйдет на виниле
28 фев 2021
:
Видео с текстом от NECRONOMICON
12 фев 2021
:
Видео с текстом от NECRONOMICON
18 янв 2021
:
Обложка и трек-лист нового альбома NECRONOMICON
28 авг 2018
:
Новое видео NECRONOMICON
5 сен 2016
:
NECRONOMICON на The LimeLight Records
4 сен 2013
:
Новое видео NECRONOMICON
10 апр 2012
:
NECRONOMICON представили нового гитариста
4 дек 2011
:
Обложка и трек-лист нового альбома NECRONOMICON
10 ноя 2011
:
NECRONOMICON на Massacre Records
30 окт 2010
:
NECRONOMICON выпускают винил
14 сен 2010
:
NECRONOMICON работают над двойным альбомом
12 сен 2022
NECRONOMICON работают над новым материалом
NECRONOMICON сообщили, что активно записывают вот уже 11 по счету студийный альбом, за сведение и мастеринг которого будет отвечать Achim Köhler.
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Сообщений нет