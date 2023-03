26 мар 2023



Новое видео NECRONOMICON



"They Lie", новое видео группы NECRONOMICON, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома Constant To Death, выходящего 28 апреля на El Puerto Records:



"Constant To Death"

"They Lie"

"Redemption"

"Stored In Blood"

"The Guilty Shepherd"

"A Voice For The Voiceless"

"Black Rain"

"Children Cry Alone"

"Bloodrush"

"Down From Above"

"The Blood Runs Red"

"Poverty Show"

"Outro" http://www.necronomicon.eu







