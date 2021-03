28 фев 2021



Видео с текстом от NECRONOMICON



NECRONOMICON опубликовали обложку и трек-лист нового альбома The Final Chapter, выход которого намечен на 26 марта на El Puerto Records. Видео с текстом к "Me Against You" доступно ниже, а трек-лист выглядит следующим образом:



"I Am The Violence"

"Give Me Fire"

"Pain"

"Purgatory"

"Burning The Fury"

"Spilling Blood"

"Selling Nightmares"

"Justice"

"The Devil's Tears"

"The Unnamed"

"Me Against You"

"Stormreaper"







