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Necronomicon

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|||| 28 фев 2021

Видео с текстом от NECRONOMICON



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NECRONOMICON опубликовали обложку и трек-лист нового альбома The Final Chapter, выход которого намечен на 26 марта на El Puerto Records. Видео с текстом к "Me Against You" доступно ниже, а трек-лист выглядит следующим образом:

"I Am The Violence"
"Give Me Fire"
"Pain"
"Purgatory"
"Burning The Fury"
"Spilling Blood"
"Selling Nightmares"
"Justice"
"The Devil's Tears"
"The Unnamed"
"Me Against You"
"Stormreaper"

NECRONOMICON Release Official Lyric Video For New Single "Me Against You"



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КомментарииСкрыть/показать 1 )

resurgamresponses


28 фев 2021, 19:52		некрономикон экс мортис (с)
олдово круто заворачивают


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