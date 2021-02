сегодня



Новое видео THE LION'S DAUGHTER



"Sex Trap", новое видео американской дум-металл-группы THE LION'S DAUGHTER, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома Skin Show, выход которого намечен на девятое апреля на Season Of Mist.



Трек-лист:



"Become The Night"

"Curtains"

"Neon Teeth"

"Dead In Dreams"

"Werewolf Hospital"

"Sex Trap"

"Snakeface"

"All Hell Is Mine"

"Skin Show"

"The Chemist"







