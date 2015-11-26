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The Lion's Daughter

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Новое видео THE LION'S DAUGHTER



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Curtains', новое видео американской дум-металл-группы THE LION'S DAUGHTER, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома Skin Show, выход которого намечен на девятое апреля на Season Of Mist.

Трек-лист:

"Become The Night"
"Curtains"
"Neon Teeth"
"Dead In Dreams"
"Werewolf Hospital"
"Sex Trap"
"Snakeface"
"All Hell Is Mine"
"Skin Show"
"The Chemist"

THE LION'S DAUGHTER Release Disturbing Music Video For New Song "Curtains"; Livestream Show Confirmed



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