Новое видео THE LION'S DAUGHTER

Curtains', новое видео американской дум-металл-группы THE LION'S DAUGHTER, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома Skin Show, выход которого намечен на девятое апреля на Season Of Mist.
Трек-лист:
"Become The Night"
"Curtains"
"Neon Teeth"
"Dead In Dreams"
"Werewolf Hospital"
"Sex Trap"
"Snakeface"
"All Hell Is Mine"
"Skin Show"
"The Chemist"
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